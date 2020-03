PM prende homem com crack em Ibaiti

Na tarde de quarta-feira na rua Áureo Moura

Nesta quarta-feira, dia 25, às 22h30m, um homem foi preso com droga na rua Áureo Pinheiro de Moura, em Ibaiti.

De acordo com o Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão da Polícia Militar, uma de suas equipes estava fazendo patrulha no local quando encontraram o elemento.

Ao abordá-lo, encontram escondidas em sua carteira quatro pedras de crack, por isso. Foi encaminhado à 3ª Cia da Polícia Militar.