PM prende homem com crack em Jacarezinho

Houve tentativa de esconder a droga

Um homem foi preso no domingo com crack na rua Domingos Lomba, em Jacarezinho

De acordo com o Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão da Polícia Militar, uma denúncia sobre o caso foi recebida, por isso, as autoridades foram ao endereço citado. No local, encontraram-no em frente à casa com R$ 60,00 e dez pedras de crack, prontas para venda.

Ele tentou se livrar do dinheiro e da droga, mas sem sucesso.

Diante dos fatos, o indivíduo de 31 anos recebeu voz de prisão e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.