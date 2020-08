PM prende homem com maconha em Cambará

A erva foi encontrada durante um passeio de byke

Na manhã de quarta-feira, dia cinco, às 09h30m, um homem foi preso entre as ruas Henrique Dias e Luiz Gama, em Cambará. De acordo com o Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão da Polícia Militar, a prisão aconteceu após ter sido encontrado com drogas.

Várias denúncias informando o crime foram recebidas, por isso, o marginal foi abordado durante a patrulha das autoridades. No momento, andava de bicicleta e localizaram cerca de 210 gramas de maconha.

Diante do flagrante, revistaram também a casa que ele reside, onde a polícia foi recebida de maneira agressiva pela família. Entretanto, nada de ilícito foi encontrado.

Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.