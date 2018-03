PM prende homem e apreende 1, 6 KG de maconha em Ibaiti

Na rua São Cristóvão

Durante Operação Saturação em Ibaiti, no final de semana, as equipes realizaram a abordagem em diversos estabelecimentos comerciais, bem como patrulhamento em ambientes conhecidos pelo crime de tráfico de drogas.

Na Rua São Cristóvão, local conhecido pelo tráfico de entorpecentes, conforme informações repassadas pela Agência de Inteligência, com apoio do Canil e com a utilização dos cães de faro foram obtidos os seguintes resultados:

↘ Uma pessoa presa (39 anos);

↘ 1.260,05 kg de maconha apreendida;

↘ duas gramas de crack apreendidas:

↘ R$ 109,00 apreendido;

↘ Um celular apreendido.