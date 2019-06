PM prende quatro envolvidos em crimes na região

Conselheiro Mairinck e Figueira

Policiais Militares em diligências sobre furto acontecido no bairro São Roque do Bugio, em Ibaiti, obtiveram informação que o ladrão estava em Conselheiro Mairinck. Foi na quarta-feira, dia 19.

Abordaram o indivíduo que confessou a participação no crime, como forma de pagamento por ter consumido drogas e “entregou” dois comparsas, moradores da cidade de Figueira.

Em parceria com o 26º BPM de Telêmaco Borba, unidade da qual pertence aquele município, foram feitas buscas em cinco residências de suspeitos e recuperados diversos produtos oriundo do furto além da apreensão de entorpecente e uma motocicleta.

Outros dois envolvidos no furto e um terceiro por receptação também foram presos.

Dessa forma, quatro indivíduos foram encarcerados e os produtos restituídos ao proprietário.