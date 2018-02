PM prende segundo foragido da cadeia de Ibaiti

Estava num carro em Ibaiti

Juliano Celestino Ramos (foto), conhecido como Juca, foi mais um bandido recapturado pela Polícia Militar. Ele estava com um GM Monza quando foi surpreendido na Rua Maria Rosa Heidegger, nesta terça-feira, dia 13, em Ibaiti.

O outro foi Sebastião Rocha da Silva, que cumpria o semi-aberto na cadeia de Ibaiti e também fugiu no domingo, dia 12, junto com outros 20 detentos.Foi recapturado em torno das 13 horas de segunda-feira em sua casa, em Conselheiro Mairinck.

Ambos não resistiram.

Ainda há 19 foragidos em liberdade.

