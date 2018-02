PM prende traficante com drogas dentro de chocolate

No bairro Aeroporto em Jacarezinho

A Equipe Canil em patrulhamento pelo bairro Aeroporto, Rua Simão Schuminski, viu um grupo de indivíduos em atitude suspeita e ao realizar a abordagem foi localizado na posse de um deles um caderno com anotações de tráfico e uma quantia de R$170,00.

Em busca nas proximidades foi localizado na entrada da casa na qual estavam defronte, um tubo de chocolate MMs contendo em seu interior 117 pedras de crack e atrás da casa uma bucha de maconha.

De imediato, o rapaz suspeito (que estava em posse do dinheiro e do caderno de anotações) assumiu ser dono do entorpecente, sendo então encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Jacarezinho para os procedimentos de polícia judiciária.

Resultados:

↘ Quatro pessoas abordadas;

↘ 23 gramas de crack (117 pedras) apreendidas;

↘ Dois gramas de maconha (1 bucha) apreendida;

↘ Um indivíduos preso por tráfico.