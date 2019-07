PM recupera moto furtada em Santo Antônio da Platina

Estava no Jardim Paraíso

A informação repassada por um Policial Militar de que uma motocicleta estava abandonada no final da Rua Maestro Chiquinho, via sem saída, no Bairro Sindicato (Jardim Paraíso), foi confirmada em Santo Antônio da Platina.

Por volta de 11h15m desta segunda-feira, dia 29, as autoridades se deslocaram ao endereço, onde localizaram o veículo, uma Honda/CB 300 de cor azul com queixa de furto.

O proprietário foi até o local onde entregou a chave da moto, a qual foi conduzida para a delegacia de Polícia Civil para serem tomadas as devidas providências. Aparentemente não há nenhum dano ou alteração na moto.