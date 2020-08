PM recupera Toyota/Hilux roubada em Ribeirão do Pinhal

Investigações continuam para encontrar os ladrões da camionete

Na tarde de segunda-feira, dia 10, às 16h17m, uma camionete prata, Toyota/Hilux (foto), foi recuperada numa mata localizada na Estrada do Britador, em Ribeirão do Pinhal.

De acordo com o Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão da Polícia Militar, o veículo havia sido roubado no domingo à noite, dia nove, e abandonada depois. Dois criminosos armados com um revólver renderam a família quando as vítimas lanchavam num quiosque.

A camionete foi guinchada e a vítima (proprietário) compareceu à Delegacia de Polícia Civil para tê-la de volta.