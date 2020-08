PM registra caso de violência doméstica em Japira

Vítima recebeu assistência após drama sofrido

Na noite desta quinta-feira, dia 27, às 19h45m, um caso de violência doméstica foi registrado numa chácara, localizada no bairro Pico Agudo, em Japira. Segundo às informações, o criminoso portava uma arma de fogo, no momento em que agrediu a mulher com quem é casado.

No local, os Policiais Militares abordaram o agressor, de 59 anos, o qual assumiu ter uma espingarda (foto) na residência. A arma foi encontrada dentro do quarto; estava carregada e haviam mais dois cartuchos em cima da mesa do mesmo cômodo.

A vítima, também de 59 anos, confirmou a denúncia de violência e acrescentou que foi agredida com o cano da arma. A mulher teve lesões na perna. De acordo com o seu depoimento, ele estava embriagado.

Ele foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Ibaiti. A espingarda e munições foram apreendias.