PMs do Paraná e São Paulo prendem três traficantes

Segurança pública de qualidade em operação conjunta

Na manhã de quinta-feira, dia oito, às 11h40min, prisões por tráfico de drogas foram realizadas na rua Eduardo Perez, Vila São Luiz, em Ourinhos(SP).

De acordo com o Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão da Polícia Militar de Jacarezinho, o fato foi registrado após execução de um mandado de busca e apreensão.

As equipes de Operações com Cães, da Força Tática e da ROCAM (Ronda Ostensiva Com Apoio de Motocicletas) participaram da ação, com o apoio da DISE (Delegacia de Investigação Sobre Entorpecentes).

No endereço, localizaram os bandidos, 43 porções fracionadas de cocaína, as quais pesavam 22 gramas, e uma porção maior da mesma droga, com 110 gramas. Além disso, também foram apreendidos:

Uma balança digital de precisão;

Embalagens zip lock;

Aparelho celular;

R$ 5.008,00;

Veículo Hyundai Azera;

Honda CB 1000.

Receberam voz de prisão em flagrante pelo crime de tráfico e associação ao tráfico.