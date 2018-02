PMs são homenageados na Casa da Cultura em Ibaiti

Soldados Ronaldo Souza e Flávio Borges descobriram 275 quilos de cocaína

Aconteceu na manhã desta sexta-feira (23), no centro de eventos da Casa da Cultura de Ibaiti uma homenagem da Polícia Militar do Paraná aos Destaques da corporação no mês de fevereiro.

Estiveram presentes representando o prefeito Antonely de Carvalho, o procurador Geral do Município, Juventino Antônio de Moura Santana, o tenente-coronel José Luiz de Oliveira, comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar de Jacarezinho, o major Emerson Castelo Branco, sub-comandante do 2º Batalhão, o capitão Jeferson Chamorro Berbert, comandante da 3ª Cia de Ibaiti, o diretor de Cultura e Eventos Sidinei Róbis, a vereadora Vera Lúcia Bernardes e PMs da região.

Foram homenageados os soldados Ronaldo Adriano de Souza e Flávio Borges da Silva (fotos) pelos trabalhos realizados em prol da segurança da população de Ibaiti.

Os homenageados têm se destacado profissionalmente de forma positiva, demonstrando preparo técnico-profissional, comprometimento, dedicação, abnegação e lealdade. Cumpridores das obrigações na área de segurança pública, nunca medindo esforços para o desempenho das atribuições e serviços que lhe são designados.

A honraria se deve ao fato de no dia 24 de janeiro, durante patrulhamento pelo pátio do Posto Amarante, localizado na BR-153, saída de Ibaiti, suspeitarem de um caminhão que estava no local e resolveram vistoriá-lo, encontrando um fundo falso no baú do veículo. Dentro do compartimento foram encontrados 245 tabletes de cocaína que totalizaram 275 kg da droga.

A ação ganhou destaque e foi noticiado nos principais veículos de comunicação da região, pois foi a maior apreensão de cocaína já registrada pela Polícia Militar em toda a história do Norte Pioneiro, cuja carga estava avaliada em mais de 8 milhões de reais.