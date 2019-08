Polícia apreende drogas em Santo Antônio e Jacarezinho

Uma moça foi presa

Em torno das 13 horas desta quarta-feira, dia 14, com informações de que uma mulher havia recebido grande quantidade de entorpecentes, a PM se dirigiu até a rua Presidente Costa e Silva (Dom Pedro Felipack), onde foi abordada e de pronto assumiu o crime.

Dessa forma, obteve-se os seguintes resultados: Um moça presa(23 anos), quatro pedras grandes de crack pesando 204 gramas (que renderia mais de 800 pedras da droga); 2 pinos de Cocaína; um Celular e dinheiro.

Policiais Militares da ROTAM, CANIL, Agência Local de Inteligência e Polícia Civil desencadearam a Operação Condomínio em Santo Antônio da Platina, com o objetivo de cumprir mandado de busca e apreensão na esquina das Ruas Mário Giovanetti e Rua Rotary Clube, Vila Ribeiro.

Tal mandado é resultado da ocorrência da terça-feira, dia 13, onde a Polícia Militar fez grande apreensão de entorpecentes e recuperou uma caminhonete no Bairro Santa Mônica. No local da operação encontra-se a residência do suspeito e de sua mãe, que não foram localizados.



Porém, em buscas em uma das residências, havia no quintal: 219 gramas de crack, um tablete de maconha – pesando 196g, 309 pedras de crack em forma de terço – pesando 59 gramas, 24 buchas de maconha – pesando 51g, 216 pinos de cocaína – pesando 216g, mais uma pedra de cocaína, pesando 104 gramas, 261 Eppendorfs vazios, R$ 760,00 em notas diversas, além de produtos de origem duvidosa.

Numa das residências, havia um menor, que foi apreendido.