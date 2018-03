Polícia apresenta novas estratégias para Jacarezinho

Foi discutido na Câmara resultados e novos programas de vigilância

Na noite de segunda-feira, dia 26, atendendo a um convite do Vereador Fúlvio Boberg, o Comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar, Tenente-Coronel José Luiz de Oliveira, participou da sessão ordinária da Câmara Municipal de Jacarezinho com a finalidade de explanar sobre os programas de segurança pública aplicados em Jacarezinho.Na oportunidade, foram demonstrados os dados com relação às prisões realizadas, quantidade de drogas apreendidas, número de armas apreendidas, entre outros resultados no combate à criminalidade.

O comandante destacou a necessidade de intensificar o policiamento em alguns bairros da cidade, entre os quais se destaca o complexo de Bairro do Aeroporto (Vilão Leão, Nossa Senhora das Graças, Jardim Paraíso) “Estamos com um efetivo policial específico para policiamento nos locais mais críticos. Além das equipes que realizam o policiamento rotineiro e atendem a demanda solicitada pelo 190 (Rádio Patrulha e ROTAM/CANIL), um modulo móvel composto por equipes policiais militares estará circulando por esses bairros em atendimento direto à comunidade, estreitaremos ainda mais nossa proximidade com população”, afirmou o comandante.

O Tenente-Coronel José Luiz de Oliveira falou sobre o combate ao tráfico de drogas: “sabemos que o narcotráfico possui tentáculos em outros crimes, principalmente de furtos e roubos, tornando a ocorrência destes últimos quase que necessários para sustentação do tráfico, portando, sabemos o quanto é imprescindível combater o comércio de drogas. Para isso, a Agência de Inteligência do 2º BPM está efetivamente empenhada nessas situações”.

Ainda durante as discussões para melhoria sobre a segurança pública em Jacarezinho foi proposto pelo vereador Nilton Aparecido Stein a instalação de câmeras de monitoramento na cidade, as quais seriam controladas e monitoradas por policiais militares. Esta proposta foi bem aceita pelo Comandante, o qual colocou à disposição policiais militares especialistas nesse assunto para viabilização do estudo e planejamento de instalação dos equipamentos.

Setor de Comunicação Social do 2º BPM.