Polícia Civil de Ibaiti / Tomazina prende traficante de cocaína

Um comparsa está foragido

Policiais civis de Ibaiti e Tomazina prenderam sábado (24), duas pessoas acusadas de tráfico de drogas no bairro Gralha Azul, em Ibaiti.

Os investigadores cumpriram um mandado de busca e apreensão na residência de um casal investigado por tráfico de tóxico e receptação.

No local, os agentes apreenderam diversos produtos eletrônicos e cocaína, avaliada em torno de R$ 12 mil, além de agendas com anotações da comercialização do entorpecente e dinheiro (fotos).

Foram presos a mulher de 40 anos, proprietária da residência e um rapaz de 26 anos, suspeito de ajudar nas vendas da droga.O marido da traficante presa não se encontrava na casa e até o momento não foi encontrado(Informe Policial).