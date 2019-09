Polícia Civil de Pinhal soluciona furto na zona rural

Ladrão já foi identificado

A Polícia Civil de Ribeirão do Pinhal solucionou na tarde desta segunda-feira, 16, um furto ocorrido num estabelecimento de ensino da zona rural. De acordo com registro do Boletim de Ocorrência feito na semana passada, a Escola Municipal do Campo da Triolândia foi invadida e ocorreu a subtração de alimentos e uma batedeira da marca Arno. O objeto, de acordo com histórico da ocorrência, é de extrema valia na confecção de parte da refeição servida aos alunos.

O elemento ingressou no local mediante escalada do muro e arrombamento da porta da cozinha.