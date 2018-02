Polícia Civil Platinense soluciona crime e prende assassino

Condenação pode chegar a 20 anos

A Polícia Civil de Santo Antônio da Platina agiu rápido e prendeu o assassino do estudante Bruno Carvalho Costa (foto camiseta listrada), 21 anos, morto por um golpe de faca na noite de 19 de fevereiro, perto de um bar localizado na Vila Claro em Santo Antônio da Platina.

Já na manhã do dia 20, os investigadores André Facco e Tiago da Silva desenvolveram diligências investigatórias, coordenadas pelo Delegado Tristão Borborema de Carvalho, chegando ao nome do pintor Rogério da Costa (foto principal) , 40 anos . Segundo a apuração, havia animosidade entre ambos, o que motivou o crime.

O delegado Tristão Borborema protocolou solicitação da decretação da prisão preventiva de Costa, que foi autorizada pelo juiz Júlio Cesar Michelucci Tanga.

Na tarde desta quarta-feira (21), após saída negociada com familiares e advogado do assassino, não houve resistência em sua prisão.

Rogério relatou em seu interrogatório policial que matou Bruno em razão de rixa antiga, tudo ligado ao consumo de drogas. Bruno teria o ofendido, provocado o revide. Disse ainda que estava alcoolizado e drogado no momento em que desferiu o golpe.

Após receber voz de prisão, o preso foi encaminhado para a Cadeia Pública de Santo Antônio da Platina, onde permanecerá à disposição da Justiça. A polícia ainda cumpre buscas na casa do assassino, localizada no bairro Bela Vista, mas até o fechamento da matéria, a faca usada no assassinato não foi encontrada.Em seu relato, o autor confesso disse que desfez da arma durante a fuga.

A polícia dispõe de mais dez dias para encerrar o inquérito policial, quando então serão ouvidas testemunhas que se encontravam no referido bar.

A pena pode chegar até 20 anos de reclusão e o fato deve ter o julgamento realizado pelo Júri Popular.