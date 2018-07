Polícia Civil prende assassino em Ribeirão Claro

Desavença por dívida provocou crime

A equipe da delegada Patrícia Cavalari Bocamino Taborda conseguiu elucidar um crime rapidamente. Donivaldo Souza Filho (foto de óculos) foi assassinado a golpes de pé de cabra por Nilton Antunes Sebastião, de 26 anos, que está preso na cadeia local e confessou o assassinato ocorrido na noite de quinta-feira,dia 26.

Segundo o npdiario apurou, não houve roubo e sim briga física por causa de uma dívida referente a um imóvel que o jovem tinha com a vítima.

Ambos estavam tomando cerveja com xuxinha (limão com água e sal) na casa de Donivaldo no balneário Cachoeira, a dez quilômetros da cidade, e acabaram se desentendendo.

O corpo foi sepultado neste sábado, dia 28.

O prefeito Mário Pereira decretou luto oficial.