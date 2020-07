Polícia Civil prende idoso armado em Siqueira Campos

Crime do proprietário foi agravado e ele responderá judicialmente

Nesta quarta-feira, dia 15, por volta das sete horas, uma arma (foto) foi apreendida numa propriedade rural, localizada no bairro Saltinho, de Siqueira Campos.

De acordo com as informações, as autoridades se deslocaram ao endereço para executar um mandado de busca, quando, além do revólver calibre 38 (marca Taurus), com numeração suprimida, também encontraram oito cartuchos intactos.

O proprietário, de 67 anos, não tinha passagens anteriores, entretanto segue preso pois devido a arma raspada, não há possibilidade de fiança. A numeração de série estava suprimida, situação que agrava o crime.

Atuaram na bem sucedida ação, o delegado Juliano Fonseca, e os investigadores Fernando, Marcelo, Laerte,Guilherme e o escrivão João.