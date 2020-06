Polícia Civil prendeu três platinenses nesta quarta-feira

Todos respondem por violência doméstica em SAP

Operação conjunta das Polícias Civis de Santo Antônio da Platina e de Ribeirão do Pinhal deu cumprimento a mandado de prisão preventiva de autor de violência doméstica.

Os delegados e investigadores das duas delegacias deram cumprimento ao mandado no fim da tarde desta quarta-feira, por volta das 17 horas, no Bairro Vila Cunha, Ribeirão do Pinhal.

O mandado de prisão preventiva foi expedido tendo em vista o relato da vítima, de 20 anos, de que no dia 18/05, no Bairro Jardim São Pedro, Santo Antônio da Platina, após o término do relacionamento, foi abordada pelo ex-companheiro, de 22 anos, em via pública e ele teria desferido duas facadas contra ela, causando alguns cortes superficiais nas costas.

Além disso, o ex-companheiro teria enviado foto de arma de fogo por mensagem de WhatsApp e ameaçado de morte a mulher e ,em seguida, furtou o celular para verificar com quem ela estaria conversando.

E dois criminosos que foram presos em Santo Antônio da Platina, na Vila São José e no bairro Aparecidinho, também respondem por violência doméstica. Esses dois foram descobertos depois de requisitarem o auxílio emergencial.

De acordo com as autoridades, as capturas no Paraná aconteceram após uma operação, a qual os identificaram através das solicitações do auxílio emergencial (R$ 600,00), ofertado pelo Governo Federal devido à pandemia do Covid-19. Os endereços cadastrados no aplicativo foram divulgado, pela Controladoria-Geral da União (CGU), ao serviço de inteligência da polícia.

Os encarcerados tinham, em maioria, mandados de prisão pelos crimes de roubo, tráfico de drogas e homicídio.

Além disso, investigações continuam para descobrir se pagamentos foram regulares ou não.

A chefia da Polícia Civil encaminhou a planilha das pessoas com mandado e que fizeram os pedidos. Foi um trabalho em conjunto com a Controladoria Geral da União, que tem acesso a lista dos solicitantes do auxílio.