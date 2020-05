Polícia Civil soluciona assalto em Abatiá

Ainda investiga só a identidade de comparsa

A Polícia Civil de Ribeirão do Pinhal enviou nesta quarta-feira, dia 27, a conclusão do inquérito policial que apurou crime de roubo (cometido com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas), ocorrido no final do mês de fevereiro, num bar localizado em Abatiá.

Na ocasião, dois homens encapuzados invadiram o estabelecimento conhecido como “Bar do Givanildo” e, armados, anunciaram assalto. Os clientes foram trancados em um cômodo, entre eles um deficiente físico (cadeirante). Foram levados uma motocicleta da marca Honda CG (localizada dia seguinte ao roubo, pela PM, abandonada em um terreno) e diversos aparelhos celulares.

Durante cumprimento de mandado de busca e apreensão na cidade de Abatiá, em abril deste ano, na residência de um suspeito, um dos aparelhos celulares roubados (marca LG, Q6+) foi encontrado pela polícia. A vítima reconheceu.

Diligências complementares da equipe foram implementadas, chegando à identificação de um dos assaltantes que teve a prisão preventiva decretada pela Justiça, após solicitação da Polícia Civil. Houve reconhecimento. Atualmente, com o Pacote Anticrime aprovado, casos como esse (roubo com emprego de arma de fogo) passaram a ser considerados crimes hediondos. O autor, de 28 anos, tinha passagens por roubo, receptação e tráfico de drogas.

Ao ser ouvido, de acordo com a Polícia Civil, permaneceu calado. Se condenado, a pena pode ultrapassar 18 anos.