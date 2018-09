Polícia Civil soluciona furto contra diretora de escola pública

Crime cometido dentro do estabelecimento de ensino

Um furto ocorrido no mês de junho deste ano foi solucionado pela Polícia Civil em Ribeirão do Pinhal.

A diretora Eliana Dutra de Oliveira, do Colégio Estadual Ruth Martinez Corrêa, localizado na Avenida Silveira Pinto (fotos) , teve sua bolsa bege feminina levada da sala da direção, contendo documentos pessoais, talonário de cheques, pulseira e dinheiro.

Através de afastamento de sigilo bancário e outras diligências de campo, a polícia chegou ao nome da autora Joselita Oliveira dos Santos , 22 anos.

Imagens de câmeras de vigilância obtidas pela polícia indicam que moça, após o furto, dispensou a bolsa da vítima em um cesto de lixo em via pública, apoderando-se dos objetos que estavam no seu interior. Após a descoberta da autoria do furto, uma pessoa próxima à autora do crime foi intimada e prestou depoimento na delegacia informando que Joselita teria agido assim por ser viciada em drogas.

O inquérito será enviado à Justiça ainda este mês.

Joselita havia sido presa duas vezes por furto esse ano, mas por decisão da Justiça respondia seus processos em liberdade.