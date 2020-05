Polícia cumpre buscas em Abatiá e identifica quadrilha

Participaram policiais civis e militares de Ribeirão do Pinhal

Foi deflagrada, na manhã desta terça-feira, dia 12, operação policial na cidade de Abatiá.

A ação foi realizada às sete horas e contou com a presença de policiais civis e militares de Ribeirão do Pinhal. Os agentes dispunham de mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça.

Na ocasião a polícia identificou uma conexão com recente assalto, ocorrido dia 09 de abril, contra um casal na cidade, o qual foi rendido por dois criminosos, sendo levados fólios de cheques e cerca de oito mil reais em dinheiro. Um dos bandidos está preso.

De acordo com a Polícia Civil, a operação desta terça-feira é complementar à investigação já iniciada.

Foram apreendidas anotações entre membros do grupo e identificado um fólio de cheque levado pelos bandidos.

O inquérito será concluído em dez dias. De acordo com a PC, novas prisões podem ocorrer a qualquer momento.