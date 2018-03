PM de Wenceslau Braz prende ladrão e recupera veículo

No final da tarde deste sábado

A Polícia Militar de Wenceslau Braz recuperou um veículo furtado e prendeu autor que ainda possuía mandado de prisão.Na Rodovia PR-092 às 17h30m deste sábado, dia dez, a rádio patrulha atendeu a ocorrência em frente da praça da Igreja Matriz.

Em buscas pela cidade levantou informações sobre um capotamento de um carro com as mesmas características próximo de um motel sentido Arapoti (foto) .Os PMs descobriram que o indivíduo que conduzia estava com calça vermelha e camiseta rosa, conseguindo encontrá-lo transitando numa lavoura de soja próxima da rodovia.

O marginal confessou o crime e foi encaminhado para atendimento médico pois apresentava uma pequena lesão na testa decorrente do acidente.Em seguida, preso e levado para a 36ª Delegacia de Polícia de Wenceslau Braz para os procedimentos cabíveis. Chegado na Delegacia foi constatado que o indivíduo tinha um mandado de prisão em seu desfavor pela comarca de Arapoti também por furto.