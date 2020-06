Polícia Militar descobre tráfico e prende jovem em Ibaiti

Rapaz de 22 anos traficava maconha no bairro Cohapar

Na tarde desta segunda-feira, dia 22, às 17h20m, um ponto de tráfico foi descoberto na rua Marcolino Cipriano da Silva, localizada no bairro Cohapar em Ibaiti.

De acordo com o Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão da Polícia Militar, um jovem de 22 anos foi preso no local, o qual foi descoberto após denúncias. Além disso, duas porções e dois cigarros de maconha foram localizados.

Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.