Cumprido mandado de prisão por furto

Na tarde desta quinta-feira, dia 23, às 15h20m, um homem foi preso na rua Pedro Kowalski em Jacarezinho.

De acordo com 0 Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão da Polícia Militar, havia um mandado de prisão pelo crime de furto para o indivíduo.

Após ter sido encontrado no endereço, foi encaminhado à Carceragem do Departamento Penitenciário do município.