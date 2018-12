Polícia Militar Platinense recupera camionete roubada

Dono é um empresário

A camionete de cor prata que estava sendo conduzido pelo proprietário, Zenil José Mendonça, foi assaltada na terça-feira, dia 11. Quando o empresário chegava em sua residência recebeu a voz de assalto a mão armada por parte de dois indivíduos.Os bandidos levaram sua Hilux (placas OVL-4883 /SAP).

Nesta quarta-feira, dia 12, os soldados Santos e Jonatho descobriram onde o veículo tinha sido escondido e ficaram de prontidão, pois havia informação de que indivíduos de Londrina viriam buscá-la, no meio de um matagal nas proximidades do Taquaralzinho. O objetivo seria vender no Paraguai.

Após diversas horas, não aconteceu o resgate e então, a camionete foi devolvida ao proprietário