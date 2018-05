Polícia Militar prende conhecido traficante de Jacarezinho

De madrugada na Vila São Pedro

Em patrulhamento perto das duas horas da madrugada desta quarta-feira, dia nove, pela rua José Pavan, Vila São Pedro, a ROTAM (Rondas Tático Móvel) viu um Ford Ka dirigido por um indivíduo, apelidado de Dedê, já conhecido no meio policial, sobre o qual pesava denúncias sobre seu envolvimento com o narcotráfico.

O suspeito foi abordado e com ele, em seu bolso, encontrado um invólucro plástico contendo em seu interior a quantia de 42 pinos de cocaína, mais duas outras buchas envoltas também em saco plástico da mesma droga e ainda R$ 20.

As informações de populares diziam que o rapaz estaria viajando para Andirá buscar drogas para traficantes do bairro e também havia começado a vender para ele mesmo. Já em denúncias formalizadas no 190, há o relato de que o detido comercializava drogas em bares e lugares públicos.

No local, Deivid Rodrigues (fotos) assumiu a propriedade do entorpecente.