Polícia Militar prende rapaz com arma e munições

Ontem à noite em São José da Boa Vista

A Polícia Militar (Rádio-patrulha e Rotam) prendeu Kheyller Maciel Rabelo, de 25 an0s, por volta das 23 horas desta sexta-feira, dia 16, em São José da Boa Vista.

Ele, que reside no bairro rural Balsa, estava num carro no cruzamento das ruas João Batista Pontes e Rafael Menta Sobrinho (Bairro Vila Centenário)



Em patrulhamento, os PMs abordaram um VW/Gol.Com o condutor e a passageira nada de ilícito foi encontrado, porém, em busca pessoal ao terceiro ocupante do carro, Rabelo,foi localizado em sua cintura uma arma de fogo, tipo garrucha, marca Rossi, calibre .22, carregada com uma munição intacta, bem como mais 12 munições intactas no bolso da calça. Ainda durante as buscas nos pertences do jovem havia uma faca dentro de uma bolsa (fotos).

Preso e conduzido à delegacia de Polícia Civil de Wenceslau Braz para confecção do flagrante.

As acusações são porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e porte ilegal de arma branca.As armas e munições foram apreendidas.