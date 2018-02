PM prende seis traficantes e apreende 75 kg de maconha em Ibaiti

Droga veio do Paraguai para abastecer Norte Pioneiro

Numa operação eficiente, onze Policiais Militares de Ibaiti prenderam às 9h30m deste sábado, dia dez, seis traficantes (cinco homens e uma mulher). A P2, Rádio Patrulha e ROTAM(Rondas Ostensivas Tático Móvel) também apreenderam 75 quilos de maconha divididas em 96 tabletes.

Com informações privilegiadas, o grupo flagrou a quadrilha na rodovia PR-435, entre o Distrito do Campinho e a Fazenda Planalto, com a droga que veio do Paraguai para ser distribuída no Norte Pioneiro.Os criminosos(Com Fiesta e VW/Gol) furaram o bloqueio policial, tentando inclusive dispensar parte da drogas pela janela do carro, todavia, após quase um quilômetro de acompanhamento tático, os Policiais Militares conseguiram prender os marginais.

Os veículos utilizados pelo grupo de narcotraficantes também foram apreendidos, inclusive, em consulta no sistema da PMPR, foi constatado que Ford/Fiesta havia cruzado a fronteira sentido do Paraguai na quinta-feira(8) e passando novamente, sentido Brasil, na madrugada de hoje por volta de 1h35.

A ação foi comandada pelo capitão Berbert.

Estão encarcerados Paulo Henrique Vieira, 21 anos, José Henrique Souza Barbosa,24, Everton Lemes de Oliveira, 28, Derval Almeida Alexandre,36, Josiel da Silva,26, e Samanta Santos Santana, 22.A Polícia Civil ajudou no transporte e na segurança a 37ª Delegacia Regional (Informe Policial e PM).