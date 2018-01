Polícia Militar prende traficante em Joaquim Távora

Trabalho das rádios-patrulhas

Um homem foi preso pela Polícia Militar, na tarde desta sexta-feira, dia 19, por tráfico de drogas, corrupção de menores e posse irregular de munição de arma de fogo de uso restrito.Foi na avenida Getúlio Vargas, em Joaquim Távora.

A Agência Inteligência tinha recebido informações dando conta de que na avenida Getúlio Vargas, no SOS Festa, de Roberto Kazuo Imazu Júnior, vulgo “Japonês”, realizava comércio de drogas em seu estabelecimento, bem como utilizava sua residência e a da namorada.

Às 13h30m, quando havia vigilância no local, várias pessoas já conhecidos do meio policial por serem usuários chegavam e saíam do estabelecimento. Quando um viciado e o traficante entraram, as equipes de rádio patrulha foram acionadas e abordaram os dois.O grupo de Guapirama participou da ação.

O adolescente estava com sete invólucros de cocaína bem como a quantia de R$ 19 reais. Indagado, admitiu ser apenas usuário do ilícito. Roberto tinha 426 reais distribuídos em várias notas. Em sua casa, havia embalagens plásticas bem como uma munição de fuzil calibre 762, a qual é de uso restrito das Forças Armadas, sendo encontrada também uma faca com resquícios de entorpecentes e uma balança de precisão.

Ao chegar na delegacia de Polícia Civil, foi descoberto no aparelho celular diversas conversas referentes ao tráfico.

Apreensões:Sete buchas de cocaína; uma munição calibre 762; dois celulares; R$ 445,00 em dinheiro, uma balança de precisão; uma faca; diversas embalagens plásticas e uma bandeja com resquícios de entorpecentes.