Polícia Militar procura assaltantes que fizeram duas vítimas em Abatiá

Casal estava chegando em casa no momento do crime

Na noite desta terça-feira, dia 14, às 19h20m, um casal foi vítima de uma assalto na rua Eloy Pereira, localizada no centro de Abatiá.

De acordo com o Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão da Polícia Militar, as vítimas estavam chegando em sua residência, momento em que foram abordadas por dois homens, sendo que um deles estava armado. Após rendê-los, entraram na casa e roubaram dinheiro que lá estava guardado (quantia não identificada até o momento).

Após o crime, fugiram a pé sentido Vila Rica.