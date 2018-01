PM recaptura os três foragidos da cadeia platinense

Dois estavam na casa de parentes e um na residência da namorada

A Polícia Militar de Santo Antônio da Platina recapturou os três foragidos da cadeia local na tarde e noite desta segunda-feira, dia oito.A escapada tinha sido no início da madrugada.

O primeiro a ser preso novamente foi Gabriel Marques da Silva às 17h40m na casa da irmã, na Vila Ribeiro.

O segundo, Huanderley Luiz dos Santos, vulgo “Porquinho”, na residência do pai, na rua João Guilherme Peixe, Jardim São João, no começo da noite.

Na sequência, Marcelo Alves Saturnino, o “Maribondo”, na rua da convivente, no Jardim Altvater (bairro Sindicato).

Nenhum deles reagiu.

Foram encaminhados novamente para a carceragem de onde tinham fugido.Eles forçaram a grade que isola o teto, retiraram as telhas do telhado e escaparam.

Gabriel é da Vila Ribeiro, ocupação como mecânico,encarcerado desde 2015 por furto qualificado,roubo, ameaça,receptação e associação criminosa.

Marcelo, de 22 anos foi preso em 2015 após arrombar e furtar uma residência na Vila Claro, em Santo Antônio da Platina.O curioso é que ele ficou na casa mais ou menos uma hora, período em que usou o banheiro, trocou de roupas – deixou sua camiseta e calça jeans e saiu vestindo confecções de grife e tênis de marca, tomou refrigerante e até passou hidratante no rosto.

Huanderley teria abusado sexualmente de sua enteada de sete anos,em novembro do ano passado.

