Polícia Militar recupera trator furtado em Ribeirão Claro (vídeo)

O criminoso ainda não foi localizado

Na tarde desta segunda-feira, dia 20, às 13 horas, um trator da marca Jhon Deere foi encontrado em uma mata próxima ao Rio Paranapanema (Ponte Pênsil), localizada na rodovia PR-151 de Ribeirão Claro.

De acordo com o Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão da Polícia Militar, o veículo havia sido furtado no dia 16 deste mês (quinta-feira), às 20h, em uma fazenda do mesmo município. O equipamento agrícola, ano de 2010, é verde com detalhes amarelos (foto).

Segundo as autoridades responsáveis pelo caso, foi possível encontrá-lo após uma denúncia do próprio dono à Polícia Militar, que o localizou durante diligências no endereço citado.

O veículo foi encaminhado à delegacia de Ribeirão Claro para restituição ao proprietário.