PR-435: Acidente em Ibaiti deixa uma pessoa ferida

Um acidente envolvendo um caminhão VW 8160 com placas de Assis Chateubriand (PR) e um VW Gol de Wenceslau Braz deixou uma pessoa ferida na manhã desta segunda-feira (23), no km 45 da rodovia PR-435, próximo ao Distrito do Campinho, em Ibaiti.

Segundo a Defesa Civil, o caminhão conduzido por Luiz Eurides Oliveira Machado,de 33 anos seguia sentido Londrina-Ibaiti quando chocou-se com o Gol, conduzido por Alisson Junior Massaneiro (24), que seguia sentido contrário.

O motorista do caminhão carregado de frutas não se feriu. Parte da carga ficou espalhada na pista.

O condutor do Gol foi encaminhado pelo SAMU para o Hospital Municipal de Ibaiti com uma fratura na mão(Texto e fotos: Gilson Santos).