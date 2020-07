PRE prende casal com mais de 19 kg de maconha em Bandeirantes

Foi ontem de madrugada em malas num coletivo na PR-855

Em torno de 1h30m da madrugada deste sábado,dia 11, à 01h30min, a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) de Bandeirantes abordou no KM 3 da PR-855 um ônibus da linha Apucarana a São Paulo. Em revista ao compartimento de cargas, o cão Horus farejou duas malas, uma contendo 38 pacotes de maconha hidropônica pesando 8,985Kg e a outra com 44 pacotes da mesma droga pesando 10,335Kg, totalizando 82 pacotes com exatos 19,320 quilos.

Foi identificado como dono da bagagem I. H. S., o qual embarcou em Londrina e confessou que teria recebido a quantia de R$ 1.200,00 para entregar as malas à uma pessoa na rodoviária de São Paulo, no terminal Barra Funda.

Estava em sua companhia sua ex-esposa, A. C. P. S., a qual disse não saber que as bagagens de seu ex-marido continham entorpecentes, mas contraditoriamente entregou um pote que tinha em sua bolsa contendo uma pequena porção de maconha e de haxixe, que pertencia ao ex-marido.

Ambos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Bandeirantes para providências.