Prefeito de Jacarezinho pode ter mandato cassado

Por quebra de decoro

O prefeito de Jacarezinho, Sérgio Faria (foto) trocou desaforos e teria agredido sua ex-mulher, uma moça de 22 anos, na noite de terça-feira,dia seis, no interior da Santa Casa. O caso seria por falta de pagamento de pensão, mas a motivação não foi apurada.

O basfond foi confirmado pelo npdiario e as informações circulantes indicam que o Legislativo pedirá a cassação do mandato por quebra de decoro.

Atualmente, o médico e político tem na base cinco dos nove vereadores, mas a situação não pode ser considerada favorável, uma vez que o desgaste é grande na cidade.

Serginho das Meninas, como é chamado pela língua ferina da oposição, possui seis filhos e espera o sétimo.

O político completou 64 anos no último dia 25 deste mês. A atual primeira-dama local, de apenas 24 anos, Bruna Schwartz (fotos), 24, prepara o enxoval da criança e permanece alheia aos escândalos do marido.

Sérgio tem outros seis filhos com cinco ex-companheiras.

Segundo um advogado, especialista da área legislativa,a questão possui dois aspectos, criminal e político.

No primeiro, se a lesão não foi grave, depende da vítima “tocar para a frente” o assunto.”Se for esposa, pode ser enquadrada na Lei Maria da Penha, o Ministério pode até intervir…Mas, não haverá sentença condenatória e nem prejuízos”, afirmou.

No campo político, “havendo a denúncia por manchar o bom nome de Jacarezinho, maculando a imagem do município, bastam dois terços dos votos(seis dos nove vereadores), pode resultar na cassação, mas é um caso complexo, pois o legislativo pode cassar e o Judiciário não permitir, acho difícil acontecer.Mas, sim, pode ser cassado”, opinou.

A reportagem procurou o chefe do executivo para comentar o assunto, mas o celular está desligado e ele não se encontra na prefeitura.