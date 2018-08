Prefeito de Ribeirão Claro não vota mais em João Arruda

Diz que para governador tem compromisso com Ratinho

O prefeito de Ribeirão Claro, Mário Pereira (fotos) não vai apoiar o candidato do MDB ao governo, João Arruda. O caso repercute no Norte Pioneiro porque ambos são parceiros políticos há muitos anos.

“Eu vou apoiar o João se ele concorrer à reeleição, do contrário vou manter meu voto no Ratinho”, afirmou na tarde desta quarta-feira, dia oito.

Ele, que é do PSC, não esconde o inconformismo com a decisão do colega, “agora falta pouco tempo para a eleição, não mudo minha posição”, disse o chefe do executivo, consciente que, pela primeira na história do município de 11 mil habvitantes, existe a possibilidade de uma ribeirão-clarense ser vice-governadora.

E ela, Eliana Cortez da Silva (MDB), presidente da câmara de vereadores, também é do grupo político de Pereira, que já comunicou o fato para ambos.