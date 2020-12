Palhares e Hiroshi estão praticamente imbatíveis nas duas entidades

Em reunião realizada neste fim de semana, no restaurante Grill Cana Verde, em Siqueira Campos, o prefeito eleito desta cidade, Luiz Henrique Germano (PSD), com a presença dos prefeitos de Salto do Itararé, Paulo Sérgio Fragoso, ‘Paulinho Carijó’ (PSD), de Carlópolis, Hiroshi Kubo (PSD), de Jacarezinho, Marcelo Palhares (PSD), o assessor da Casa Civil, Juarez Leal Daio, e o secretário de Quatiguá, Esmael de Carvalho, representando a prefeita Adelita Parmezan (PTB), ficou acertada a dobradinha visando a eleição da Associação dos Municípios do Norte Pioneiro (Amunorpi).

Ficou definida a participação de Germano para compor a chapa como vice de Hiroshi Kubo, que vai concorrer à presidência da Amunorpi, que acontece no dia 22 este mês. Ficou ajustado também a participação do prefeito eleito por Siqueira Campos, na chapa de Marcelo Palhares, que vai concorrer a presidência do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro (Cisnorpi).

A Amunorpi tem como objetivo principal a integração regional, econômica e administrativa para fortalecimento dos municípios que ela representa. É o principal instrumento político de representação dos municípios do Norte Pioneiro.

Germano destacou o desafio de recuperar os municípios que deixaram a associação nos últimos anos, como é o caso de Figueira, Guapirama, Wenceslau Braz e São José da Boa Vista. “Vamos buscar o fortalecimento e a unidade entre os municípios. Está será uma das nossas metas junto com Hiroshi. Temos que somar para sermos mais fortes na busca de soluções para melhorar o Norte Pioneiro como um todo”, justificou Germano.

Hoje vinte municípios compõem a AMUNORPI, Andirá, Barra do Jacaré, Cambara, Carlópolis, Conselheiro Mairinck, Ibaiti, Jaboti, Jacarezinho, Japira, Joaquim Távora, Jundiaí do Sul, Pinhalão, Quatigua, Ribeirão Claro, Ribeirão do Pinhal, Salto Itararé, Santana do Itararé, Santo Antonio da Platina, Siqueira Campos, Tomazina (Texto e foto: Agência Criativa/David Batista).