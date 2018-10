Prefeito Professor Zezão quer prioridade para PR-092

“Governador eleito vai cumprir tudo o que prometeu”

O prefeito de Santo Antônio da Platina, Professor Zezão (PHS) gostou dos resultados das eleições, “elegemos nosso deputado estadual (Romanelli), nosso senador (Oriovisto) e temos muitos amigos que permanecerão no poder, então estamos satisfeitos”, disse, salientando: “o principal é que apoiei o governador eleito Ratinho Junior deste o começo, e sabemos que ele vai cumprir tudo o que prometeu”.

O chefe do executivo manifestou sua opinião de que, assim que assumir o comando do executivo estadual no início de 2019, Ratinho deveria priorizar a segurança pública, saúde e educação, “mas, no caso do Norte Pioneiro, acho que a prioridade deveria ser a duplicação da PR-092”.

“É uma rodovia estratégica para toda a logística do desenvolvimento econômico, vai revolucionar nossa economia”, afirmou, entusiasmado, o prefeito.

A duplicação do trecho entre Santo Antonio da Platina e Jaguariaíva (já nos Campos Gerais) aumentaria o turismo, o escoamento das safras, a região fica no meio de São Paulo,Curitiba e o Porto de Paranaguá e só teria a ganhar.

O governo federal também seria pressionado a duplicar a BR-153 entre Santo Antônio da Platina até o trevo com a PR-092.

Abaixo fotos de quando o prefeito recepcionou o apresentador de TV, Ratinho Junior, na visita que fizeram ao npdiario poucos dias antes do pleito.