Prefeito vistoria obras do futuro hospital de campanha

80% da construção já foram realizadas

Devido à pandemia do Covid-19, a qual vem afetando a saúde e a vida de uma quantidade exorbitante de pessoas no mundo, a atual UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Ibaiti está sendo readaptada para hospital de campanha.

Com tempo recorde, a readaptação teve início há apenas oito dias, entretanto, de acordo com o que Antonely Carvalho, atual prefeito da cidade, informou em um vídeo disponibilizado no Facebook, a obra já está com 80% de execução e em breve estará pronta para atender os ibaitienses, se necessário.

Veja algumas fotos abaixo: