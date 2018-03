Prefeitura de Andirá fecha parceria com IFPR

Oferta de cursos técnicos gratuitos

Investir em educação é o caminho para buscar efetivar ações concretas de desenvolvimento de uma comunidade. Por isso, a Prefeitura de Andirá – através da Secretaria Municipal de Educação – e o Instituto Federal do Paraná (IFPR), firmaram uma parceria e estarão ofertando, para a comunidade, quatro cursos técnicos subsequentes, com duração de dois anos, no sistema EAD e com suporte de tutor, semanalmente, no Telecentro. É indicado para os que já concluíram o ensino médio.

Os cursos são: Técnico em Serviços Públicos, Técnico em Segurança do Trabalho, Técnico em Administração e Técnico em Meio Ambiente; uma grande oportunidade para os que desejam ampliar conhecimentos, potencializar o currículo e estar mais preparado para o mercado de trabalho. E tudo isso, gratuitamente.

As aulas começam ainda neste mês de março, mas, as inscrições encerram-se no próximo dia 12. Quem tiver interesse em estudar, pode entrar em contato na Secretaria de Educação (Rua Sergipe, 995 / fone: 43- 3538.8100) e buscar mais informações sobre o curso, conteúdo programático, duração e efetuar a inscrição. Há limites de vagas. Apenas 40, por modalidade de curso.