Ibaiti altera a rede elétrica do Hospital Municipal

O novo padrão de rede elétrica traz mais segurança

A Prefeitura de Ibaiti em parceria com a COPEL está realizando a troca do padrão de energia elétrica da Fundação Hospitalar de Saúde Municipal de Ibaiti – FHSMI.

O trabalho está sendo executado pela empresa Poel e visa a readequação da rede de alta e baixa tensão para rede compacta para dar maior segurança e estabilidade no fornecimento de energia para o Hospital Municipal.

Neste final de semana foram instalados 04 postes DT 300 no entorno do hospital. Todo o cabeamento elétrico está sendo transferido para os novos postes para que os antigos sejam retirados. A readequação vai aumentar o fornecimento de energia para uma demanda de 40 KW que dará maior suporte ao funcionamento do Hospital Municipal.

Também foi instalada uma torre de transformação de 150 KVA além do gerador de energia já instalado pela Prefeitura no mês de junho de 2017 nas dependências da FHSMI. O gerador é acionado automaticamente, evitando a oscilação na alimentação dos aparelhos médicos.

A mudança no padrão de fornecimento de energia do Hospital Municipal é resultado de um grande trabalho da Administração Municipal. Segundo o prefeito Dr. Antonely de Carvalho, com um sistema de fornecimento de energia totalmente novo e readequado para os padrões de consumo modernos, além do gerador de energia para os eventuais casos de falta de fornecimento pela Copel, o Hospital Municipal não terá problemas com falta de energia.

“A mudança do padrão de fornecimento de energia representa mais tranquilidade para funcionários, enfermeiros e médicos do hospital, que sem dúvida terão mais garantias e consequente maior segurança nos atendimentos à população”, disse Dr. Antonely.

O novo sistema garantirá um fornecimento de energia constante nas salas de emergência, internação, Banco de Sangue, laboratório, ambulatórios, farmácia, centro cirúrgico, dentre outros setores do Hospital Municipal.