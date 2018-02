Prefeitura de Wenceslau Braz promove leilão de automóveis

Objetivo é vender veículos e maquinários sem utilidade em quatro leilões

A prefeitura de Wenceslau Braz realizará uma série de quatro leilões com o objetivo de vender carros, caminhonetes, caminhões, máquinas e até um ônibus que não estão mais sendo usados pela administração municipal. O primeiro leilão acontecerá no próximo dia 26 (uma segunda-feira) no CRAS ( Centro de Referência de Assistência Social), localizado atrás da rodoviária, a partir das nove horas.

Nessa primeira etapa serão 14 itens a serem leiloados, em um total de mais de 60 automóveis que estarão à disposição de compradores nas próximas etapas.

A visitação aos itens leiloados acontecerá nos dias 22 e 23 no Pátio Municipal, em horário comercial, e poderá dar aos interessados a noção exata do estado de cada um dos itens, alguns em bom funcionamento, outros de fácil recuperação e também automóveis que servem apenas para a retirada de peças.

A realização do leilão segue todos os procedimentos legais e foi aprovada pela câmara de vereadores do município.

Para o prefeito de Wenceslau Braz, Paulo Leonar (PDT), o leilão é a oportunidade de transformar gastos em receitas. “Por muito tempo o município gastou dinheiro com aluguel em um espaço para estes automóveis que estão parados. Embora alguns desses veículos ainda estejam em situação razoável, para a prefeitura é mais viável a venda. Então deixamos de gastar com aluguel e ainda levantamos um recurso que apesar de não ser dos maiores poderá sim ser utilizado em melhorias para a cidade”, avalia.

“É sabido que encontramos uma prefeitura sucateada, com um pátio praticamente parado por conta de ter um maquinário sem condições de atender as demandas do município, e com veículos pequenos, caminhões e ônibus praticamente na mesma situação. Então temos trabalhado da melhor forma possível dentro do nosso alcance para modernizar o pátio, nos livrarmos do que não é útil e trazer equipamentos que possam bem atender a população”, continua o prefeito.

Os próximos leilões ainda não têm data marcada, mas devem acontecer nos próximos meses. As vendas são abertas a quaisquer interessados. Maiores informações podem ser obtidas junto ao secretário municipal de Planejamento e responsável pela realização dos leilões, Adriano Teixeira, pelo telefone 3528 3310.

VEÍCULOS – Segue a lista dos veículos a serem leiloados nesta primeira etapa, com informações sobre o modelo, ano de fabricação e valor do lance inicial:

*Vectra GLS ano/modelo 96/97 – R$ 2.199,38

*Kombi ano/modelo 06/06 – R$ 3.128,68

*Santana ano/modelo 05/05 – R$ 1.069,55

*GM C20 Custom S ano/modelo 93/93 – R$ 2.130,61

*GM C20 Custom S ano/modelo 94/94 – R$ 884,55

*Toyota Bandeirante ano/modelo 92/92 – R$ 2.130,61

*Ford F 14000 HD ano/modelo 98/98 – R$ 2.284,55

*Ford F 12000 L ano/modelo 98/98 – R$ 2.284,55

*Ford F 12000 L ano/modelo 98/98 – R$ 2.284,55

*Ford F 12000 L ano/modelo 98/98 – R$ 2.284,55

*Fiat Elba Weekend IE ano/modelo 98/98 – R$ 779,65

*Corsa GL W ano/modelo 97/98 – R$ 779,65

*Scania K 112 CL ano/modelo 88/88 – R$ 5.186,52

*Palio Fire Way ano/modelo 16/16 – R$ 628,68