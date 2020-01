Presa dupla por roubo e tráfico de drogas em Carlópolis

Nesta quarta-feira um de 23 e outro de 25 anos

A Polícia Militar recebeu informações, às 10h50m desta quarta-feira, dia 22, que na rua Nápoles, havia um indivíduo com mandado de prisão por roubo. As rádios-patrulhas de Carlópolis e Joaquim Távora, bem como Agência Local de Inteligência e Equipe de Operações com Cães, foram até o endereço.

O indivíduo (23 anos) recebeu voz de prisão.

Em buscas na residência, a Cão Troia localizou 3,350 kg de maconha divididos em várias porções enterradas próximo da residência do proprietário (25 anos), que também recebeu voz de prisão pelo crime de tráfico e associação ao tráfico e receptação.

Ambos foram encaminhados ao Pronto Socorro para laudo de lesão corporal em seguida apresentados na delegacia da Polícia Civil para devidos procedimentos. Vários objetos de origem duvidosa também foram apreendidos.