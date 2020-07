Presa mulher com droga em Conselheiro Mairinck

Pedras de crack foram localizadas na rua Pedro de Sebastião

Na manhã de sexta-feira, dia 17, às 12h, uma mulher de 31 anos foi presa com drogas na rua Pedro de Sebastião em Conselheiro Mairinck.

De acordo com o Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão da Polícia Militar, o caso foi registrado após uma denúncia anônima acerca de tráfico de drogas. No local foram realizadas buscas pela residência, onde encontraram 32 pedras de crack, R$452 e celulares.

A suspeita fui encaminhada à Delegacia de Polícia Civil local.