Preso após furtar bateria automotiva em Jundiaí do Sul

As buscas continuam para encontrar o ladrão

Na noite desta terça-feira, dia 28, às 22h, um homem foi preso na rua Sebastião Fogaça em Jundiaí do Sul.

De acordo com o Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão da Polícia Militar, devido às inúmeras ocorrências de delitos patrimoniais no município, estava sendo executada uma Operação com abordagens veiculares e com pessoas suspeitas.

Ao transitar pelo endereço , próximo a uma construção, observaram que dois rapazes estavam carregando um objeto. Ao abordá-los, um deles fugiu, enquanto o outro permaneceu no local.

Com a fuga do primeiro, os PMs saíram para capturá-lo. Ao observar o objeto deixado no solo pode-se observar que se tratava de uma bateria automotiva furtada. Diante ao flagrante, foi dada voz de prisão e, em vistorias nas proximidades, foi possível localizar outras duas baterias, todas encaminhadas até o Departamento de Polícia Militar para averiguação.