Preso casal com 50 kg de maconha em Ourinhos (SP)

Acusados responderão por tráfico de drogas; no momento, então presos

Neste domingo, dia 24, aproximadamente às 22h55, um casal foi preso com maconha na rodovia Raposo Tavares em Ourinhos. De acordo com as informações, a abordagem aconteceu devido à rotina dos Policiais Rodoviários Federais, que cotidianamente fiscalizam o local.

Durante a fiscalização citada, a dupla foi abordada enquanto ocupavam um GM Cobalt, com placas de São Paulo. No decorrer do ato, ambos apresentaram muito nervosismo e respostas contraditórias, o que ocasionou uma revisão detalhada do automóvel.

Foi encontrado aproximadamente 50 quilos da droga no veículo, a qual estava fracionada e escondida sob o banco do passageiro, porta-malas e laterais.

À vista disso, foram presos pelo crime de tráfico de drogas e encaminhados à Polícia Civil de Ourinhos.