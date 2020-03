Preso casal no Jardim São Luiz em Jacarezinho

Operação contou com o apoio da equipe canil

Neste final de semana, a Equipe Agência Local de Inteligência recebeu informações de que um casal (18 e 21 anos) anos estava comercializando drogas na rua Jandaia, localizada no jardim São Luiz em Jacarezinho.

Diante das informações foi realizada vigilância do local, momento em que constataram movimento de usuários na casa. Por causa disso, com o apoio do Canil, realizou-se abordagem dos moradores do local, sendo que em busca pessoal nada de ilícito foi encontrado.

Entretanto, após buscas na residência, localizou-se:

Porção de cocaína ;

; Uma bucha também com 196 gramas de cocaína pronta para a venda;

R$ 245,00 em dinheiro.

Ambos foram presos e encaminhados à delegacia de Polícia Civil para providências.