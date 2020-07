Preso casal por tráfico de drogas em Jacarezinho

Os dois foram flagrados na residência na Vila Maria

Na tarde de quarta-feira, dia primeiro, às 18h, um casal foi preso na rua Uruguai, localizada na Vila Maria em Jacarezinho. A mulher tem 19 anos e o homem 27. De acordo com a Polícia Militar, o crime que ocasionou a prisão foi tráfico de drogas.

Segundo as informações, a Agência de Inteligência estava monitorando o caso quando confirmaram movimentação de droga na residência da dupla, uma vez que abordaram um usuário no momento da compra. À vista disso, revistaram o local e encontraram uma porção de crack, que fracionada renderia 60 pedras, no sofá. Localizaram também dinheiro em cédulas e moedas escondidas na palmilha de um tênis.

Durante a ação policial, mais usuários chegaram à residência para comprar drogas, sendo também abordados em flagrante. A situação reforçou as evidências sobre tráfico no local. Diante disso, o casal assumiu a suspeita e foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Jacarezinho.